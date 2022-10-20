Kamu-İş, sendikada örgütlü hademelerle birlikte Meclis önünde çadır eylemi başlattı

Kamu-İş, sendikada örgütlü hademeler ile birlikte, bugün saat 10.00’da Cumhuriyet Meclisi önünde çadır eylem başlattı.

Eylemciler sendika bayrakları ve davullarla, “Adalet, hak”, “Biz köle değiliz” ve “Birlik mücadele dayanışma” sloganlarıyla meclis önünde toplandı.

Eylemciler, ellerinde, “Toplu İş Sözleşmesi hakkımız. Yasal hakkımızı istiyoruz”, “Ne ezilen ne ezen, insanca hakça bir düzen” ve “Yasaya aykırılığa son ver” yazılı pankartlar taşıdı.

Sendikanın eylemi nedeniyle Meclis önündeki yolda trafik akışı kısıtlı şeritlerden sağlanıyor.

Serdaroğlu, Meclis önündeki çadır eyleminde de basına açıklamalarda bulunarak, “Hükümet tarafından çalıştırılan hademelerin, sendikalı olmalarından dolayı işlerinden edilmeye çalışıldıklarını ve 50 gündür maaşlarının ödenmediğini” belirterek, Meclis önünde çadır eylemi başlattıklarını söyledi.

“Memlekette Çalışma Bakanı ve Eğitim Bakanı var ama yok. Muhatap bulmakta zorlanıyoruz” diyen Serdaroğlu, “Milli Eğitim Bakanlığı önünde dün yaptığımız eylemde Sayın Nazım Çavuşoğlu yaptığı konuşmada çok talihsiz bir söylemde bulundu. ‘Bu, bir hükümet politikasıdır’ dedi ama açılımını yapmadı” dedi.

Serdaroğlu, “Çavuşoğlu’nun dediği gibi taşeron hizmetlerinde çalışanların; sendikalı olup, Toplu İş Sözleşmesi talep edenlerin sokağa atılacağı, maaşlarının ödemeyeceği bir hükümet politikası ise bunu çıksınlar açıklasınlar. Aksi takdirde hükümet istifa etsin” dedi.

Meclis’teki 50 vekile çağrıda da bulunan Serdaroğlu, “50 milletvekili de görevlidir, seçilmiştirler, milletin vekilleridirler. Eğer bu iş yasalarını kaldırıyorlarsa, Grev ve Referandum, Toplu İş Sözleşmesi yasalarını kaldırıyorsa veyahut 50’si birden bunları reddediyorsa, oy birliği ile tüm yasaları feshetsinler ve hepsi de çıkıp bunu memlekete açıklasınlar. Yoksa oturmakla olmuyor bu işler, mücadele etmek lazım, emekçinin hakkını korumak lazım. Milletin vekilidirler. O yüzden bu görev, artık Yüce Meclis’teki vekillerin borcudur” dedi.

BRT