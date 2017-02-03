EMEKTAR ARAÇ SEYİR HALİNDE ALEV ALDI!
Ekmek teknesi yandı!
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Lefke’de Atatürk Caddesi’nden Gemikonağı istikametine doğru giden BT 471 plakalı araba bir anda alev aldı.
Gürsel KARAGÖZLÜ
Araç sürücüsü Yedidalga’lı İdris Kurt ( E-50) aracın motor kısmında dumanları görünce kenara çekerek durdu. Dumanlar bir anda yerini alevlere bıraktı. Muhtemelen elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangın Gemikonağı itfaiyesi tarafından söndürüldü. Yangın sonucu araba kullanılamaz hale geldi. İki çocuk babası İdris Kurt ekmek teknesi olan aracının alevlere teslim olup yanmasını üzgün bir şekilde izledi.
Havadis
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Etiketler : Yangın, İdris Kurt
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