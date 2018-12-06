Emenike'nin dramı...

Avustralya takımlarına transfer olanağı arayan Emmanuel Emenike’nin, bu kulüpleri ikna etmek için gol atacağına dair güvence verdiği ortaya çıktı.

Emmanuel Emenike aktif futbol hayatının en sıkıntılı dönemini geçiriyor. Fenerbahçe ile yolları ayrıldıktan sonra Olympiakos’a transfer olan ancak Yunan ekibinde hayal kırıklığı yaratmasının ardından Las Palmas’a kiralanmasına karşın burada forma bile giyemeyen Nijeryalı forvet, şu an kulüpsüz durumda bulunuyor.

Gol garantili Nijeryalı forvet!

Sakatlık da geçirdiği geçen sezonun ardından tekrar sağlığına kavuşan Emenike, ne var ki yeni kulüp bulmakta sıkıntı yaşıyor. 31 yaşındaki futbolcunun kendisini Avustralya ekiplerine pazarlamaya çalıştığı ortaya çıktı. Afrika Uluslar Kupası’nın 2013’teki en skorer ismi olmasına karşın, son yıllarda gol atma becerisine dair ciddi soru işaretleri oluşan futbolcunun, bu ülkenin takımlarına gol sözü verdiği ortaya çıktı.

Skor varsa para ödeyin!

Menajeriyle birlikte A League ekiplerinde transfer olanağı arayan Emmanuel Emenike’nin Avustralya ekiplerine gol atacağına dair söz verdiği, istendiği tekdirde kazanacağı paranın performansa bağlı hale getirilerek, bu sözünün kayıt altına alınabileceğini ilettiği belirtildi.