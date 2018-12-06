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SELDE ÖLENLERİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ!

SELDE ÖLENLERİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ!

Selde ölen 3 kişinin kimliği belirlendi!

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Sel sularına kapılarak yaşamını yitiren ve bu sabah cesetlerine ulaşılan üç kişinin kimlikleri tespit edildi.

Polis Basın subaylığından verilen bilgiye göre, ölen şahısların; 1. Gaye Soyutok (K-18) 2. Tolga Bekçi (E-21) ve 3. Ahmet Kılıç (E-23) isimli şahıslar olduğu tespit edilmiştir.

Kayıp diğer şahıs ve aracın aranmasına devam ediliyor.

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