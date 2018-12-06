SELDE ÖLENLERİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ!
Selde ölen 3 kişinin kimliği belirlendi!
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Sel sularına kapılarak yaşamını yitiren ve bu sabah cesetlerine ulaşılan üç kişinin kimlikleri tespit edildi.
Polis Basın subaylığından verilen bilgiye göre, ölen şahısların; 1. Gaye Soyutok (K-18) 2. Tolga Bekçi (E-21) ve 3. Ahmet Kılıç (E-23) isimli şahıslar olduğu tespit edilmiştir.
Kayıp diğer şahıs ve aracın aranmasına devam ediliyor.
Etiketler : Sel suları, ölüm, kimlik tespiti, Gaye Soyutok, Tolga Bekçi, Ahmet Kılıç
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