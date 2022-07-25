Dikmen-Lefkoşa anayolunda, 6 Temmuz’da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Emete Yorgancıoğlu (K-38) hayatını kaybetti.

38 yaşındaki Yorgancıoğlu, 6 Temmuz’dan beri Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım servisinde tedavi görüyordu.

-Arazideki banyo küvetleri, bahçe fıskiyeleri çalındı

İncirli ve Lefkoşa’daki hırsızlıklarda zanlı görülen 3 kişi tutuklandı.

Polisin verdiği bilgiye göre, dün gece Lefkoşa’da, Namık Kemal Sokak’taki bir apartman dairesinin açık pencereden içeri giren şahıs, cep telefonu çaldı. Polis, meselede zanlı olarak gördüğü J.B.W.’yi (E-25) tutukladı.

Öte yandan 13-15 Temmuz tarihleri ile 23 Temmuz tarihinde, İncirli köyünün batı ve güney kısımlarında iki farklı şahsa ait arazilerden bazı eşyalar çalındı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, iki banyo küveti, 70 bahçe fıskiyesi, merdiven, akaryakıt tankı ve İngiliz anahtarı çalınmasıyla ilgili ileri soruşturmada zanlı görülen H.T.(E-22) ve A.M.(K-23) tutuklandı.

BRT