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Emina sonunda isyan etti!

Emina sonunda isyan etti!

Emina sonunda isyan etti!

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Emina Jahovic, çocuklarıyla Sırbistan-Novi Pazar’a yerleşeceği iddialarına isyan etti.

Emina Jahovic, çocuklarıyla Sırbistan-Novi Pazar’a yerleşeceği iddialarına isyan etti. Çocuklarının Türkiye’de eğitim gördüğünü belirten şarkıcı, “Burada yaşıyoruz. Keşke öyle yazıldığı gibi milyonluk bir ev alabilsem... Biz, Türk vatandaşlığına geçtik” dedi. 

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