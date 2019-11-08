Emina sonunda isyan etti!
Emina sonunda isyan etti!
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Emina Jahovic, çocuklarıyla Sırbistan-Novi Pazar’a yerleşeceği iddialarına isyan etti.
Emina Jahovic, çocuklarıyla Sırbistan-Novi Pazar’a yerleşeceği iddialarına isyan etti. Çocuklarının Türkiye’de eğitim gördüğünü belirten şarkıcı, “Burada yaşıyoruz. Keşke öyle yazıldığı gibi milyonluk bir ev alabilsem... Biz, Türk vatandaşlığına geçtik” dedi.
Etiketler : Emina Jahovic
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