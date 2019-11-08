Emina sonunda isyan etti!

Emina Jahovic, çocuklarıyla Sırbistan-Novi Pazar’a yerleşeceği iddialarına isyan etti.

Emina Jahovic, çocuklarıyla Sırbistan-Novi Pazar’a yerleşeceği iddialarına isyan etti. Çocuklarının Türkiye’de eğitim gördüğünü belirten şarkıcı, “Burada yaşıyoruz. Keşke öyle yazıldığı gibi milyonluk bir ev alabilsem... Biz, Türk vatandaşlığına geçtik” dedi.