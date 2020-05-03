Emlak Vergisi 1.Taksit ödeme süresi 31 Mayıs’a uzatıldı

Bakanlar Kurulu’nun aldığı son ödeme tarihi 30 Nisan olarak belirlenen 2020 yılı Taşınmaz Mal Vergisi (Emlak Vergisi) 1.Taksit ödeme süresini 31 Mayıs’a kadar uzatma kararı sonrasında Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) de kendi maliyesinde gerekli düzenlemeleri yaparak yurttaşların bu vergiyi faizsiz olarak ödemesinin önünü açtı. Böylece başkent Lefkoşa’da daha once son ödeme tarihi 30 Nisan olarak belirlenen Emlak Vergisi’ni yurttaşlar 31 Mayıs’a kadar herhangi bir faiz uygulanmadan ödeyebilecek.

Ödemeler www.ltbonline.org adresinden kredi kartı ile yapabilir

Yurttaşlara belediyeye gitmeden de farklı ödeme imkanları sunan LTB, kişilerden evlerinde kalarak güvende kalmalarını tavsiye ederken ödemelerin www.ltbonline.org adresinden kredi kartı ile yapabileceğini de bir kez daha yineledi.

Ayrıca yurttaşlar emlak vergisi dahil diğer ödemeleri için de anlaşmalı banka şubelerinden ödeme, otomatik ödeme talimatı verme veya bankaların internet bankacılığı ile ödeme, ATM noktalarından ödeme, akıllı sayaç su kontürü yükleme noktaları ve LTB binası veznesini kullanabilecek. Bu kapsamda LTB Binası Veznesi 09.00-12.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

www.ltbonline.org web sitesinden kredi kartı ile ödemeler yapılabiliyor. Ayrıca;

Banka Şubesinden Ödeme veya Otomatik Ödeme Talimatı Verme

Koopbank, Garanti Bankası, İş Bankası, Yakın Doğu Bank, Türk Bankası, Ziraat Bankası, Asbank, Capital Bank

İnternet Bankacılığından Ödeme

İş Bankası, Yakın Doğu Bank, Türk Bankası, Ziraat Bankası, Garanti Bankası

ATM Noktalarından Ödeme

Garanti Bankası, İş Bankası, Ziraat Bankası

Akıllı Sayaç Su Kontürü Yükleme

LTB binası, LTB 50. Yıl Fidanlığı ve Hamitköy’de bulunan cihazlardan kontür yükleme ve ödeme yapılabilir.