Emniyet ve güvenlikte büyük zaafiyet!

Soygun olayının ardından 2 İranlı’nın Lefkoşa ve Gazimağusa’da kameralara takılan görüntülerine rağmen, polisin basına dağıttığı soyguncuların fotoğrafları çıkış kapılarına geç ulaştırılınca soyguncular Ercan’dan kalkan İstanbul uçağıyla güle oynaya adadan ayrıldı.

Olayın ardından polisin sınır kapıları yerine, ülke içindeki farklı alanlara odaklanması da soyguncuların kaçmasındaki en büyük etkenlerden biri oldu.

Yıllar önce Güzelyurt Kooperatif Merkez Bankası soygununun adeta bir kopyası niteliğinde gerçekleşen soygunun ardından polisin ele geçirdiği ziynet eşyaları da, Güzelyurt soygununun ardından polis tarafından bulunan çalıntı paranın bir kısmı gibi kamuoyunda bir takım soru işaretlerine neden oldu.

Güzelyurt’taki banka soygununda da çalınan paraların bir kısmı olaydan birkaç gün sonra polis tarafından bir arazide ele geçirilirken, olayın birinci derecedeki polis mensubu zanlısı Ercan’dan aynen 2 İran’lı gibi rahatça çıkış yapabilmişti

Yeni Bakışta yer alan habere göre; Girne’deki Kuyumcu Soygunu bir kez daha ülkede her anlamda yaşanan zaafiyeti gün ışığına çıkardı. Kuyumcu dükkanından çeşitli ziynet eşyaları ve para çalarak ülkeden adeta polisle alay edercesine ellerini kollarını sallayarak yasal yollardan çıkış yapan İran uyruklu 2 soyguncu olayı, KKTC’de asayiş ve güvenliği sağlamakla yükümlü olması gereken polis teşkilatının ne kadar yetersiz ve eğitimsiz olduğunu kanıtladı.

Soyguncuların fotoğrafları sınır kapılarına geç ulaştı

Soygun olayının ardından, 2 İranlı’nın Lefkoşa ve Gazimağusa’da kameralara takılan görüntülerine rağmen, polisin basına dağıttığı soyguncuların fotoğrafları çıkış kapılarına geç ulaştırılınca soyguncular Ercan’dan kalkan İstanbul uçağıyla güle oynaya adadan ayrıldı.

Güzelyurt’taki banka soygununa benzerliği dikkat çekiyor

Olayın ardından polisin sınır kapıları yerine ülke içindeki farklı alanlara odaklanması da soyguncuların kaçmasındaki en büyük etkenlerden biri oldu. Yıllar önce Güzelyurt Kooperatif Merkez Bankası soygununun adeta bir kopyası niteliğinde gerçekleşen soygunun ardından polisin ele geçirdiği ziynet eşyaları da, Güzelyurt soygununun ardından polis tarafından bulunan çalıntı paranın bir kısmı gibi kamuoyunda bir takım soru işaretlerine neden oldu. Güzelyurt’taki banka soygununda da çalınan paraların bir kısmı olaydan birkaç gün sonra polis tarafından bir arazide ele geçirilirken olayın birinci derecedeki polis mensubu olan zanlısı Ercan’dan aynen 2 İran’lı gibi rahatça çıkış yapabilmişti.

Polisin bu yapısıyla bu olayları çözmesi mümkün değil

Olayla ilgili Yeni Bakış’a konuşan eski bir polis mensubu, KKTC polis teşkilatında bu tür olayları çözebilecek eğitimli personel ve teknik donanım olmadığını belirtti. Söz konusu şahıs, “Öncelikle değişen ve gelişen suç çeşidi ve suçlu profili karşısında polis teşkilatımızın yetersiz kalmasının altında yatan en büyük etken, bu yönde özel bir eğitim almamasından kaynaklanmaktadır. Polis okulunda yetişen bir memur bu tür olayların takibi veya çözümü noktasında bir eğiitim almaz ve böyle olaylarla da karşılaştığı zaman nasıl ve ne şekilde hareket etmesini bilemez” dedi.

Teşkilatın içindeki sınıktılar ve personel eksikliği büyük sorun

Polis teşiklatının son yıllarda kendi içinde ciddi sorunlarla boğuştuğuna dikkat çeken eski polis mensubu, “ Polis teşkilatı yıllardan beri kendi içinde çok ciddi sorunlarla baş etmeye çalışıyor, sürekli eksilen personel sayısına rağmen yerine istihdam edilmeyen yeni personeller bir yana, özveriyle görev yapmaya çalışan personelin de yaşadığı sıkıntılar karşısında mesleğinden soğutulması ve bunlara ek olarak da sürekli değişen suç şekilleri karşısında gerekli eğitimin ve teknik donanımın eksik kalması polisi bir anda hedef tahtasına döndüren en büyük etkenler” şeklinde konuştu.