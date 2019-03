Emojiler İnsan İlişkilerini Zayıflatıyor!

Sanal dünya insanları yalnızlığa mı sürüklüyor? Psikoloji Bölümü’nden Uzman Klinik Psikolog Berra Baş, özellikle sosyal medyanın insanların hayatına girmesi ile ‘sosyal izolasyon’un başladığını bunun da yalnızlık psikolojisini ortaya çıkardığını söyledi.

Teknolojinin kusursuz gelişimiyle birlikte, insanların iletişimi emojilerle sınırlı kalmaya başladı. Kelimelerin sihri azaldı; duyguların kısa yoldan gösteriminin ‘pratikleşme’ olarak lanse edilmesi sağlandı. Ancak bu durum, insan hayatında çok yıkıcı bir sonun başlangıcı. İnsanlar, an be an korkunç derecede yalnızlaşıyor.

Yalnızlık sinyaline dikkat edin

Literatüre ve terapilerimizdeki güncel kullanıma baktığımızda, yalnızlık durumunun genel tanımında, ‘sosyal izolasyon’ kavramıyla karşımıza çıktığını görüyoruz. Aslında, bu his, beyin tarafından yönetiliyor ve insanlar, bu duyguyu ‘negatif ve iç-soğutan bir duygu’ olarak tanımlıyor.

Aslında yalnızlık hissi doğru değerlendirildiğinde etkili bir sinyaldir. Nasıl ki, ateşimiz çıktığında vücudumuz bize fizyolojik bağışıklığımızla ilgili bir sorun olduğunu haber veriyorsa; yalnızlık hissiyle de psikolojik olan dış dünyayla ve kendimizle barışıklığımızla ilgili bir sorun olduğunu haber vermektedir. Ani gelişen bir olayla artan mutsuzluk, boş vermişlik, değersizlik, kararsızlık, el-ayak boşalmaları, titreme, terleme, işe yaramazlık, öz-denetim odaklarında ara ara kontrol yitimi ile devam edebilir.

Sanal dünya çok etki ediyor

Günümüzde insanlar sanal ortamda iç dünyalarını gizleyebiliyor. Sahte kalabalıklar içerisinde yalnızlık hissi söz konusu olabilir. Burada kişi, kronik olarak kendisine adeta bir maske takar. Maskesi sayesinde, etrafı insan selidir. Birçok arkadaşı ve sosyal ortamı vardır. İnsanlar, kendisiyle vakit geçirmekten keyif alır. İnanılmaz enerjiklerdir.

Bu bireyler evde farklı, dışarıda farklıdır. Kendi iç dünyalarında yargılayıcıdırlar, kendilerine aşırı eleştirel yaklaşırlar, tatmin olmazlar, memnuniyetleri kısıtlıdır, maddiyat ve sosyal statü aşırı önemlidir. O yüzden hiçbir daveti kaçırmamaya çalışırlar, sosyal medyada mutluluk naraları atarlar.

Yakın ilişkilerinde, eşleriyle sıkıntılı olduklarında dahi, aşırı sevgi gösterimiyle tam tersi bir izlenim vermeye çalışırlar. Böylelikle, iç dünyalarındaki sıkıntının yansıtılmaması adına sahte bir 'güvenli bir alan' açmaya çalışırlar. Kendi iç dünyalarında kendileriyle barışık olmadıkları için, sahte kimlikleriyle yarattıkları kişiliğe bir süre sonra kendileri de inanırlar. Yaşadıkları kaotik döngü, ne kadar yalnız olduklarını gölgeleyememeye başladıklarında ise, ikilemde kalırlar.

Ağlama nöbetleri, öfke krizleri, yanlarındaki insanları aşağılama reaksiyonları bu dönemde ivme kazanır. Yakın ilişkilerinde de, partnerlerine karşı gitgide yalnızlaşırlar. Bu durum, narsist ve histriyonik kişilik bozukluğu olan hastalarda çok yaygındır. Yine öfke kontrolsüzlüğü olan anksiyete bozukluğu hastalarında ve depresyon hastalarında da gözlemlenmektedir.

Ruhunuza iyi gelecek öneriler