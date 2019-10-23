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EN ÇOK YAĞIŞ ORAYA DÜŞTÜ!

EN ÇOK YAĞIŞ ORAYA DÜŞTÜ!

Meteoroloji dairesi açıkladı!

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Meteoroloji Dairesi, dün sabah ile bu sabah arasındaki  24 saatte en çok yağışın Kantara’ya düştüğünü açıkladı.

Daireden yapılan açıklamaya göre, 22 – 23 Ekim 08:00 – 08:00 saatleri arası gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Kantara 62 kg/m², İskele 52 kg/m², Lefkoşa 39 kg/m², Taşkent 26 kg/m², Alayköy 23 kg/m², Tatlısu 22 kg/m², Yakın Doğu Üniversitesi 17 kg/m², Değirmenlik 16 kg/m², Alevkaya 14 kg/m², Sandallar 12 kg/m²”

Yağış alan diğer yörelerde ise 1 ile 11 kg/m² arası yağış kaydedildiği bildirildi.

 
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