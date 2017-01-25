EN İĞRENÇ İTİRAF!

Üç yıl boyunca kendi öz kızlarına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan 43 yaşındaki M.B. Y. Mahkemede kendini savunurken suçunu itiraf etti

Devrim DEMİR

Öz kızlarına, farklı zamanlarda defalarca tacizde bulunduğu iddiası ile edilen 43 yaşındaki M.B.Y, alınan tutukluluk süresinde işlediği suçu itiraf etti.

Mide bulandıran olay ise, kızların yaşadıklarını annelerine anlatması, annenin ise, polise giderek şikâyetçi olması üzerine ortaya çıktı.

M.B.Y., polise verdiği kan donduran ifadede, kendisini kaybedip taciz suçunu işlediğini ve en çokta küçük kızına karşı işlediğini itiraf etti.

Ülkede çalışma izinli olarak bulunan zanlı, olayın ortaya çıkmasının ardından çalışma izninin iptal edildiği öğrenildi.

Tutukluluk süresi dolan zanlı aleyhindeki soruşturma tamamlanırken, dün teminat talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, toplumda infiale neden olan bu olayın ardından zanlının tutuklu yargılanmasının uygun olacağını belirterek 3 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak beklemesine karar verdi.

Çalışma izni iptal edildi

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Hamza Tarman mahkemede verdiği ifadede zanlı M.B.Y.’nin “Çocuğun cinsel istismarı” ve “Cinsel saldırı” suçlarından tutuklandığını anlattı.

Polis memuru Hamza Tarman, zanlının soruşturma amaçlı tutuklandığını söyledi.

Yapılan soruşturmada suçların 2013’ten Ocak 2017 tarihine kadar devam ettiğini ifade eden Tarman, zanlının kızlarının 2013 yılında 11 ile 14 günümüzde ise 14- 17 yaşlarında olduğunu ifade etti.

Tarman, zanlının gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini belirtti.

Polis zanlının aleyhine “Çocuğun cinsel istismarı” ve “Çocuğa cinsel taciz” suçlarından dava okunduğunu ve davalarına kabul yönünde beyanda bulunduğunu söyledi.

Polis memuru Hamza Tarman, zanlının Hatay İskenderunlu olduğunu, ülkemizde çalışma izni ile bulunduğunu ancak olayın ortaya çıkmasının ardından çalışma izninin iptal edildiğini ve yasal statüsü kalmadığını belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

“Kendimi kaybedip bu suçu işledim”

Polis şahadetinin ardından söz alan zanlı M.B.Y, kimseyi tehdit etmediğini kendisini kaybedip taciz suçu işlediğini, bu suçu en çok da küçük kızına karşı işlediğini söyledi. Zanlı ayrıca ilaç kullandığını ve kendisini kaybedip yanlış şeyler yaptığını, kızlarını çok sevdiğini ve onlar için her şeyi yaptığını söyledi.

Havadis