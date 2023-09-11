En iyi onlar baba oluyor

Erkeklerin boyunları düşünüldüğünden daha da çekici olabilir. Yeni bir araştırma boyun bölgesindeki bir kasın, babalık becerileriyle ilgili algıyı olumlu veya olumsuz etkilediğini ortaya çıkardı.

Anne ve baba olmaya karar vermek son derece zor, hatta yanınızdaki insanla beraber ebeveynlik yapmak bambaşka bir deneyim. Pek çok çift uzun yıllar birlikte olmalarına rağmen çocuk sahibi olduklarında ciddi sorunlar yaşayabiliyor.

Yeni bir araştırma da ebeveynlik becerisinin sadece bir bakışta var olup olmadığını anlamanın bir yolunu sunuyor.

Araştırmacılar, bir erkeğin çocuklarına karşı ne kadar koruyucu veya şefkatli olacağına dair algının trapezius kasının boyutuyla ilişkili olduğunu buldu. Üçgen şeklindeki ve omuzların üzerinden geçip sırtın ortasına kadar uzanan kas, araştırmaya göre erkeklerde babalık becerilerinin olup olmadığına dair kanıyı oluşturuyor.

Araştırma için ABD’deki Arkansas Üniversitesi’nden Dr. Mitch Brown ve ekibi, 305 kişiden aynı adamın bilgisayarda oluşturulmuş dört resmine bakmalarını istedi. Adamın görüntülerde farklı boyutlarda boyun kasları vardı ama geriye kalan her şey aynıydı.

Erkeklerden ve kadınlardan, resimlerdeki erkeği, çocuklarını koruma ve beslemede ne kadar iyi olabileceği dahil çeşitli niteliklere göre derecelendirmeleri istendi. Sonuçlarda görüldü ki; adamın trapeziusu daha büyük olduğunda, çocuklarını daha iyi koruyacak biri olarak değerlendirildi.

Araştırmanın ortak yazarı Dr Mitch Brown, “Hem boyna bağlı hem de yüz yüze etkileşimde görülebilen kaslardan bahsediyoruz. Atalarımız için birisinin güçlü olup olmadığını hızlı bir şekilde bilmek önemliydi, böylece bize zarar verme potansiyelleri nedeniyle onlardan kaçınıp kaçınmayacağımıza karar verebilirdik ve boyun yüzden daha güvenilir bir ipucu sağlıyor” dedi.

sözcü.com.tr