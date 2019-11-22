EN ÖNEMLİ GÖRGÜ TANIĞI KONUŞTU!

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Mağusa’da 2018 yılı Ocak ayı içerisinde Nijerya uyruklu Kennedy T. Dede’yi evinden kaçırarak Çanakkale Göletine götüren ve ciddi şekilde darp ederek Dede’nin ölümüne neden olmakla yargılanan 5 sanığın duruşmasına devam edildi.

Mağusa’da 29 Ocak 2018 tarihinde Nijerya uyruklu Kennedy T. Dede’yi darp edip evinden kaçırarak Çanakkale Göletine götüren ve Dede’yi burada da ciddi şekilde darp ederek ölümüne neden olmakla yargılanan sanık Nidai Şanlı, Ozan Körkurt, Onur Körkurt, Simge Dağdur ve Zekeriya Kurucu’nun duruşmasına dün de devam edildi.

Dünkü oturumda Kennedy Dede’nin darp edilip öldürülmesine baştan sona birebir tanıklık eden en önemli görgü tanığı Burcu Çelik konuştu. Davanın en önemli tanığı olan Burcu Çelik, Çanakkale Göletine zorla götürülen maktul Dede’nin sanık Nidai Şanlı, Ozan Körkurt, Onur Körkurt ve Simge Dağdur tarafından dövüldüğünü kendi gözleri ile gördüğünü söylerken, mahkemede olaya dair önemli detayları da anlattı. Tanık Burcu Çelik, sanıklarla birlikte 30 Ocak 2018 tarihinde tutuklanmış ve tahkikat maksatları bakımından 40 gün süreyle poliste tutuklu kalmıştı. 9 Mart 2018 tarihinde ise “Ağır bir suçu önlemekte ihmalkarlık” suçundan dolayı tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlanmıştı.

“2 araba önlü arkalı Çanakkale Göletine gittik”

İddia Makamı tarafından tanık olarak dinletilen Burcu Çelik, olayı tüm ayrıntıları ile mahkemede anlattı. Çelik, sanık Simge Dağdur ile 4 yıllık arkadaş olduklarını ve olay tarihinden 4-5 gün önce ailesi ile kavga ettiğinden dolayı sanık Dağdur’un evine taşındığını söyledi. Olay günü olan 29 Ocak 2018 tarihinde sanık Dağdur’un doğum günü olduğunu ve gece dışarı çıkacakları için planlar yaptıklarını söyleyen tanık Çelik, o sabah kendisi, sanık Onur Körkurt ve Simge Dağdur’un evde pasta keserek doğum günü kutladıklarını anlattı. Çelik, daha sonra sanık Onur Körkurt’un telefonla aranarak sanık Nidai Şanlı’nın 4-5 kişi tarafından dövüleceğinin söylenmesi üzerine sanık Onur Körkurt’un sanık Zekeriya Kurucu’yu aradığını, sanık Kurucu’nun ise gelip kendisini, sanık Dağdur’u ve sanık Onur Körkurt’u aldığını anlattı. Daha sonra hep beraber “Ekor Premium” önünden sanık Ozan Körkurt’u alarak Kaliland bölgesinde bir apartmanın önüne gittiklerini söyleyen Çelik, sanık Nidai Şanlı’nın yanlarına gelerek kendisine ve sanık Dağdur’a “Kızlar siz arabadan inin ve Aydan’a bakın” dediğini ifade etti. Sanık Zekeriya Kurucu’nun aracından inerek sanık Nidai Şanlı’nın aracının yanına gittiklerini ve araç içerisinde olan Aydan Kızıltaç’ın çok kötü olduğunu gördüklerini ve Aydan Kızıltaç’ın arabanın camlarını yumrukladığını söyleyen Çelik, kapıyı açtıkları anda Aydan Kızıltaç’ın yere düştüğünü, kustuğunu ve bağırarak “ Beni Nidai’den kurtarın. Nidai beni sürekli dövüyor” dediğini ve Aydan Kızıltaç’ın gözünde morluk, boğazında ise kızarıklık olduğunu anlattı.

Çelik, akabinde sanık Nidai Şanlı, Ozan Körkurt, Onur Körkurt ve Zekeriya Kurucu’nun geri geldiğini ve kendisinin, Aydan Kızıltaç’ın, sanık Simge Dağdur ve Ozan Körkurt’un sanık Nidai Şanlı’nın aracı ile sanık Nidai Şanlı, Zekeriya Kurucu, Onur Körkurt ve maktul Dede’nin ise sanık Zekeriya Kurucu’nun aracı ile olmak üzere 2 araba önlü arkalı Çanakkale Göleti’ne gittiklerini söyledi.

“Nidai, siyahi adama elektro şok cihazı ile zarar verdi, yumruk attı”

Tanık Burcu Çelik, yolda giderken sanık Ozan Körkurt’un, önde giden araçta bulunan sanık Nidai Şanlı ile telefonda konuştuğunu ve sanık Ozan Körkurt’un kendilerine dönerek “Adamı dövecek misiniz?” diye sorması üzerine sanık Simge Dağdur’un “Evet” diye cevap verdiğini, sanık Ozan Körkurt’un ise sanık Nidai Şanlı’ya bu cevabı ilettiğini söyledi. Daha sonra Çanakkale Göletine vardıklarını ve arabalardan indiklerini söyleyen Çelik, sanık Zekeriya Kurucu’nun aracının ışıklarının açık olmasından dolayı sanık Onur Körkurt’un maktulü arkadan tuttuğunu, sanık Nidai Şanlı’nın ise siyahi adama elektro şok cihazı ile zarar verdiğini, yumruk attığını ve siyahi adamın yere düştükten sonra sanık Şanlı’nın üzerine atladığını net bir şekilde gördüğünü anlattı.

“Nidai Şanlı beni elektro şok cihazıyla tehdit etti”

Sanık Nidai Şanlı’nın maktul Kennedy Dede’ye elektro şok cihazı ile zarar verdiğini ve yumruk attığını görünce bağırıp ağlamaya başladığını söyleyen tanık Burcu Çelik, bağırmaya başlayınca sanık Nidai Şanlı’nın yanına gelerek elektro şok cihazı ile kendisini tehdit ettiğini belirtti. Sanık Şanlı’nın kendisine “Sen de vuracaksın” dediğini söyleyen Çelik, o sırada yanlarında olan sanık Simge Dağdur’un ise sanık Şanlı’ya “Burcu yapamaz. Rüyalarına girer. O daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadı” dediğini ve kendisinin ise arkasını dönerek kaçtığını anlattı.

“Simge’yi taş atarken gördüm”

Tanık Burcu Çelik, daha sonra sesleri duymamak için kulağına kulaklık takıp müzik dinlediğini söyledi. Sanık Zekeriya Kurucu’nun yanına gelerek kulağındaki kulaklığı çıkardığını ifade eden Çelik, sanık Kurucu’nun kendisine “Ağlama. Burada tek üzülen ikimiziz. Baksana Simge bile vuruyor” demesi üzerine arkasını dönüp baktığında sanık Simge Dağdur’un iki eli ile tuttuğu bir taşı attığını gördüğünü anlattı. Bunun üzerine sanık Ozan Körkurt’u telefon ile arayarak “Yeter artık yeter yapmayın” dediğini, sanık Ozan Körkurt’un ise “Sus” diyerek telefonu kapattığını söyleyen Çelik, kulaklarındaki kulaklığı çıkardığında maktul Dede’nin acıyla bağırdığını, Allah’a yalvardığını duyduğunu ve dayanamadığını anlattı. Çelik, Çanakkale Göletinde maktulü dövenlerin sanık Nidai Şanlı, Ozan Körkurt, Onur Körkurt ve Simge Dağdur olduğunu açıkladı. Çelik, olaydan sonra sanık Nidai Şanlı’nın evine gittiklerini ve sanık Şanlı’nın “O adam benim Bin dolarımı çaldı. 3 günü var. Vermezse 3 gün sonra ölecek” dediğini söyledi. Üzeri ıslak ve çamur içinde olan sanık Nidai Şanlı ile sanık Simge Dağdur, Ozan Körkurt ve Onur Körkurt’un üzerini değiştiğini söyleyen Çelik, sanık Nidai Şanlı’nın kendisine “Bu olaydan kimseye bahsetmeyeceksin. Aramızda kalacak. Ben yanlış bir şey yapmadım” dediğini belirtti.

Çelik, yine sanık Şanlı’nın evinde oldukları sırada sanık Şanlı’nın, sanık Dağdur’a “Neden adamın ayağını kırmadın?” diye sorduğunu, sanık Dağdur’un ise “Sevgilim adama tekme atarken ayağı acıdığı için ben de adamın ayağını kırmayı denedim ama kıramadım. Ben de Gamze’nin suratını hayal edip yumruk attım” dediğini söyledi.

“Rum tarafına kaçacağımızı söylediler, ben gitmedim”

Tanık Burcu Çelik, internete haberlerin düşmesi üzerine Aydan Kızıltaç, sanık Nidai Şanlı, Simge Dağdur ve Onur Körkurt’un kendisine Rum tarafına kaçacaklarını, kendisinin de onlarla gitmesini istediklerini ancak kendisinin “Ben gelemem” dediğini söyledi.

Bunun üzerine sanık Simge Dağdur’un evinde bulunan eşyalarını almak için yürüyerek eve gittiğini söyleyen Çelik, evde polisleri gördüğünü ve polise “Ben de oradaydım. İfade vermek istiyorum” dediğini ve Mağusa Polis Müdürlüğüne götürüldüğünü anlattı.

Sıradaki tanık cinayetin soruşturmasını yapan Müfettiş

Maktul Kennedy Dede’nin darp edilip öldürülmesine baştan sona birebir tanıklık eden en önemli görgü tanığı Burcu Çelik’in şahadetinin bitmesinin ardından duruşma 25 Kasım tarihine tehir edildi. İddia Makamı, sıradaki tanığının ise cinayetin soruşturmasını yapan Müfettiş Erkan Yahat olduğunu açıkladı.