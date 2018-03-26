EN UCUZ PATATES!

Lefkoşa Otobüs Terminali’ne kurulan pazara bu hafta sonu da vatandaşın ilgisi yoğun olurken, bazı sebze ve meyvelerin fiyatları adeta cep yaktı.

Hafta sonu birçok vatandaşın uğrak yeri pazar yeri oldu. Alışveriş yapmaya pazar yerine giden vatandaşlar tezgahlarda yer alan meyve ve sebzelerden satın aldı.

Pazarın en ucuzu patates oldu

Tezgahlara en pahalı olarak yansıyan domatesin kilosu 5 TL’den satılırken, patlıcan 4 TL’den tezgahlarda yerini aldı. En çok tüketilen ve en ucuz olan patatesin kilosu ise 1 TL.

Taze fasulye cep yaktı

Bu hafta tezgahlarda taze fasulye cep yaktı. Fasulye 10 TL’den tezgahta yerini alırken, bezelyenin kilosu 6 TL, taze bakla 4 TL, çiçek ise 3 TL’den satıldı.

Karpuz ve kavun 5 TL

Yaz meyvesi olarak tüketilen karpuz ve kavun da bu hafta pazarda yerini al-dı. Kilosu 5 TL’den satılan karpuz ve kavun yanında her mevsim sevilerek tüketilen elmanın kilosu ise geçen haftaya göre değişmeyerek 5 TL’den satıldı.

Çilek 10 TL

Baharın ve yazın müjdecisi çilek de bu hafta pazar yerini süslerken, kilosu 10 TL’den satıldı

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