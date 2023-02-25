Enginar’da hasat devam ediyor.

Üreticiler, yağışların bu yıl beklenenden az olmasından dolayı üründe verim ve kalitenin düşük olduğunu ifade ederek, tüccarların tarlalardan 2 liraya aldığı ikinci sınıf enginarı 7 liradan satışa sunduklarından dert yandılar.

Üretim ve girdi masraflarının yükseldiğini dile getiren üreticiler BRT'ye daha fazla destek beklediklerini ifade ettiler.

BRT