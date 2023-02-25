TC Adalet Bakanı Bozdağ: İsias Otel ve diğerleriyle ilgili verilmiş bir gizlilik kararı yoktur

Türkiye Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Diyarbakır’daki AFAD Koordinasyon Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantının ardından açıklama yaptı.

Bakan Bozdağ, “Kamuoyunda sanki İsias Otel’de ölen sporcularımız ve diğer bazı konularla ilgili açılan soruşturmalarda gizlilik kararı verildiğine ilişkin yalan bir haber var.” ifadelerini kullandı.

Bakan Bozdağ, şöyle devam etti:

“Özellikle Kahramanmaraş merkezli deprem kapsamında Adıyaman’da yıkılan İsias Otel’de spor müsabakaları için KKTC‘den gelen kafileden 35 kardeşimiz de hayatını kaybetmiştir. Bunlara ayrıca Allah’tan rahmet diliyorum. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu konuda bizatihi aradı ve bunlarla ilgili adli süreçler hakkında benden bilgi aldı ve konuya hassasiyet gösterdi.. Bu hususta şunun bilinmesinde fayda var. Kamuoyunda sanki İsias Otel’de ölen sporcularımız ve diğer bazı konularla ilgili açılan soruşturmalarda gizlilik kararı verildiğine ilişkin yalan bir haber var. Bir kez daha söylüyorum. İsias Otel ve diğerleriyle ilgili verilmiş bir gizlilik kararı yoktur. Şu anda da Türkiye genelinde yürüyen soruşturmalarda gizlilik kararı verilen herhangi bir soruşturma yoktur. Soruşturmalar usule uygun, gizlilik kararı alınmadan yürütülmektedir. Adıyaman’daki sulh ceza hakimliğimiz tarafından böyle bir karar verilmemiştir. Böyle bir karar talebi de savcılığımız tarafından yapılmamıştır. Bu nedenle bu haberin de buradan asılsız olduğunu bir kez daha ifade etmek isterim.”

BRT