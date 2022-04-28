Ercan Havalimanı dokuz günde toplam 687 uçağa hizmet verecek

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü Serhat Özçelik, Ercan Havalimanı’na bayram boyunca 344 geliş ve 343 gidiş olmak üzere 687 uçağın inip kalkacağını ifade etti.

Havalimanındaki yoğunluğun bayramın son günü olan Çarşamba ile bayram sonrasına denk gelen hafta sonu pazar günü olduğun kaydeden Özçelik, bayram arifesinde 69, bayramın son günü olan 4 Mayıs’ta ve bayram sonrası Pazar günü ise geliş ve gidiş olmak üzere 78 uçağa hizmet verileceğini ifade etti.

Yazılı açıklama yapan Özçelik bayramda Ercan Havalimanı’nı kullanacak yolcuların rahat giriş ve çıkış yapabilmesi için gerekli tüm önlemlerin alındığını belirtti.

Özçelik, Covid-19 salgınına karşı havalimanında rutin olarak uygulanan Covid-19 önlemlerinin bayram süresince de aralıksız devam edeceğini belirtti.

BRT