ERCAN’A ACİL İNİŞ YAPTI!

Türk Hava Yolları’na ait TK814/THY6YT sefer sayılı İstanbul Havalimanı – Amman seferini yapan TC-JSZ tescilli Airbus A321-231 tipi uçağın pilotları kalkışlarından yaklaşık 1 saat sonra Kıbrıs yakınlarında yolcularından 11 aylık bir bebeğin havale geçirmesi üzerine Kıbrıs’ın Ercan Havalimanı’na mecburi iniş yaptılar.



Yapılan mecburi inişin ardından sağlık ekiplerinin bebeğe müdahale etmesinin ardından uçağın Amman için yeniden havalandığı bilgisi paylaşıldı.