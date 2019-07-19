ERCAN'DA YAKALANDILAR!

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Bafra Oteller Bölgesinde önceki gün düzenlenen operasyon sonucunda ele geçirilen yaklaşık 30 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile ilgili olarak tutuklanan Burak Tüylüce, Ökkeş Erkan Kurt ve Bedircan Karabıyık’ın ardından konu uyuşturucu maddeleri 40 gr olarak KKTC’ye ithal eden Mitat Mert Yavuz ile Can Kaya da tespit edilerek tutukladı. 17 Temmuz 2019 tarihinde polis tarafından aranarak Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü İskele Şubesi’ne celp edilen ancak şubeye gitmeyen zanlı Yavuz ile Kaya, Ercan Havaalanından yurt dışına kaçmaya çalışırken tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandılar. “Kanunsuz uyuşturucu madde ithali”, “Kanunsuz uyuşturucu madde alma”, “Kanunsuz uyuşturucu madde verme” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlarıyla ilgili olarak dün İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Yavuz ile Kaya aleyhinde 1 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Ercan’da yakalandılar

Meselenin tahkikat memuru Gökhan Yıldırım, zanlı Mitat Mert Yavuz ve Can Kaya’nın 17 Temmuz 2019 tarihinde İskele’de meydana gelen 14-17 Temmuz 2019 tarihleri arasındaki “Kanunsuz uyuşturucu madde ithali”, “Kanunsuz uyuşturucu madde alma”, “Kanunsuz uyuşturucu madde verme” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlarıyla ilgili olarak tutuklandıklarını söyledi. Konu suçlarla ilgili olarak önceki gün İskele Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılan zanlı Burak Tüylüce, Ökkeş Erkan Kurt ve Bedircan Karabıyık hakkında soruşturma başlatıldığını anımsatan Yıldırım, başlatılan soruşturma çerçevesinde Burak Tüylüce’nin vermiş olduğu gönüllü ifade ışığında ve zanlı Tüylüce’nin cep telefonundaki fotoğraflar ve mesajlaşmaların kısmen incelenmesi neticesinde söz konusu tasarruflarında bulunan yaklaşık 30 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyi zanlı Mitat Mert Yavuz ve Can Kaya’nın 14 Temmuz 2019 tarihinde Ercan Havaalanından KKTC’ye 40 gr olarak ithal ettiklerinin tespit edildiğini açıkladı. Yıldırım, zanlı Yavuz ile Kaya’nın, 17 Temmuz 2019 tarihinde kendilerine telefonla polis tarafından ulaşılmasına ve polise celp edilmelerine rağmen saat 15:00 raddelerinde Ercan Havaalanından çıkış yapmak istedikleri esnada tutuklandıklarını açıkladı.

1 aydır ithal konusunda zanlı Tüylüce ile görüşüyorlardı

Polis Memuru Gökhan Yıldırım, zanlı Mitat Mert Yavuz ile Can Kaya’nın cep telefonlarına el konularak inceleme altına alındığını söyledi. Konu telefonlarda yapılan ilk incelemede zanlıların yaklaşık 1 aylık bir süre çerçevesinde zanlı Burak Tüylüce ile söz konusu Hintkeneviri türü uyuşturucu maddelerin ithali ile ilgili görüşmeler olduğunun tespit edildiğini belirten Yıldırım, incelemelerin devam ettiğini açıkladı. Yıldırım, zanlılar hakkındaki soruşturmanın yeni başladığını ifade ederek, zanlı Yavuz ile Kaya’nın 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Tutuklu kalacaklar

İskele Kaza Mahkemesi Başkanı Fatma Şenol, zanlı Mitat Mert Yavuz ile Can Kaya’nın tahkikat maksatları bakımından 1’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.