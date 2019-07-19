DEVLET PİYANGOSU ÇEKİLDİ

18 Temmuz 2019 Devlet Piyangosu çekilişi dün akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 600 Bin TL’lik büyük ikramiye 25813 numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Lefkoşa Bayisi Taşer Kanlı tarafından satıldı.

Devlet Piyangosunun bir sonraki çekilişi 28 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Bilet fiyatı 20 TL, büyük ikramiye ise 300 Bin TL olarak 19 Temmuz 2019 (bugün) itibarıyla satışa sunulacaktır.

İşte kazanan numaralar;

100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

00561

07090

07185

15375

18838

20290

25378

28241

34349

43513

43587

49953

53337

61781

68872

600,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

25813

15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

71968

7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

09199

2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

51331

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

03519

24644

37623

50484

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

23608

27068

45035

49661

73525

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

11075

24413

44288

49585

51028

58177

60753

66885

76742

76834

300 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

05813

15813

20813

21813

22813

23813

24813

25013

25113

25213

25313

25413

25513

25613

25713

25803

25810

25811

25812

25814

25815

25816

25817

25818

25819

25823

25833

25843

25853

25863

25873

25883

25893

25913

26813

27813

28813

29813

35813

45813

55813

65813

75813

Son 3 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar

755

822

Son 2 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar

28

65

Son 1 Rakamına Göre 20 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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