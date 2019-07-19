DEVLET PİYANGOSU ÇEKİLDİ
İşte kazanan numara...
18 Temmuz 2019 Devlet Piyangosu çekilişi dün akşam gerçekleşti.
Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 600 Bin TL’lik büyük ikramiye 25813 numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Lefkoşa Bayisi Taşer Kanlı tarafından satıldı.
Devlet Piyangosunun bir sonraki çekilişi 28 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Bilet fiyatı 20 TL, büyük ikramiye ise 300 Bin TL olarak 19 Temmuz 2019 (bugün) itibarıyla satışa sunulacaktır.
İşte kazanan numaralar;
100 TL İkramiye Kazanan Numaralar
00561
07090
07185
15375
18838
20290
25378
28241
34349
43513
43587
49953
53337
61781
68872
600,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
25813
15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
71968
7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
09199
2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
51331
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
03519
24644
37623
50484
500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
23608
27068
45035
49661
73525
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
11075
24413
44288
49585
51028
58177
60753
66885
76742
76834
300 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
05813
15813
20813
21813
22813
23813
24813
25013
25113
25213
25313
25413
25513
25613
25713
25803
25810
25811
25812
25814
25815
25816
25817
25818
25819
25823
25833
25843
25853
25863
25873
25883
25893
25913
26813
27813
28813
29813
35813
45813
55813
65813
75813
Son 3 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar
755
822
Son 2 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar
28
65
Son 1 Rakamına Göre 20 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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