ERCAN'DAN ÇIKAMADI!
Hakkında yasal işlem başlatıldı!
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20 bin ABD dolarını beyan etmeden yurt dışına çıkmaya çalıştı
Ercan Havalimanı’nda, tasarrufundaki 20 bin ABD Dolarlık nakit parayla yetkili makamlara beyanda bulunmadan KKTC’den çıkış yapmaya çalışan H.A.R.R. (E-63) hakkında yasal işlem başlatıldı.
Yasalara göre, yetkili makama beyan etmeden 10 bin Euro veya muadili döviz ve Türk Lirası’ndan fazla nakit parayla beraber seyahat etmek yasak.
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