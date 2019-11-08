ERCAN'DAN ÇIKAMADI!
1 kişi hakkında yasal işlem!
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PARA VE KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET
07.11.2019 tarihinde, saat 19:30 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda; İ.K.(K-29) tasarrufunda 10.000 Euro muadili döviz veya Türk lirasından fazla para olan 24,000 ABD Doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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