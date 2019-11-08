ERCAN'DAN ÇIKAMADI!

PARA VE KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET

07.11.2019 tarihinde, saat 19:30 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda; İ.K.(K-29) tasarrufunda 10.000 Euro muadili döviz veya Türk lirasından fazla para olan 24,000 ABD Doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.