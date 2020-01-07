ERCAN'DAN ÇIKAMADI!
KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edildi!
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Dün saat 19:00 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda, R.Ü.(E-46), tasarrufunda 10.000 Euro muadili döviz veya Türk lirasından fazla para olan 18.575 Amerikan Doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edilmiştir.
Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup; polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.
Etiketler : Ercan Havalimanı, Para kambiyo yasası, aykırı hareket
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