ERCAN'DAN ÇIKAMADI!

Ercan Havalimanı’nda, dün 11.30 sıralarında O.D.(E-39) tasarrufunda 10 bin Euro muadili döviz veya Türk Lirası’ndan fazla para olan 16 bin 200 ABD doları ve 14 bin Türk Lirası parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edildi.

Polis açıklamasında, bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.