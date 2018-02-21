Lefkoşa19 °C

  1. HABERLER

  3. HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ!
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ!

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ!

Otopsi sonucu bekleniyor!

A+A-

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde önceki gün yaşamını yitiren Bostancı’da sakin Ayşe Uruk’un (K-58) ölüm sebebinin tespiti için dün otopsi yapıldığı bildirildi.

Polis açıklamasında, yapılan otopsi neticesinde Ayşe Uruk’un ölüm sebebinin tespiti için doku ve kan örnekleri alındığı, kesin ölüm sebebinin yapılacak tetkikler sonucu belli olacağı açıklandı.

Etiketler : , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.