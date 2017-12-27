ERCAN'DAN ÇIKMAK İSTERKEN...
Ercan'dan çıkamadı!
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ERCAN’DAN 52 BİN DOLARLA ÇIKMAK İSTEYEN YOLCUYA YASAL İŞLEM
Ercan Havaalanı’nda, tasarrufunda 10 bin Euro veya muadili paradan fazla olan 52 bin ABD Doları parayı yetkili makamlara beyan etmeden yurt dışına çıkış yapacağı sırada tespit edilen D.C.(E-53) hakkında yasal işlem başlatıldı.
Olaylar hakkındaki polis soruşturmaları devam ediyor.
Etiketler : Ercan Havaalanı, döviz
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