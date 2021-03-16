Erdemsiz: LAÜ mütevelli heyeti üyeliğimden istifa ettim

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı tarafından Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mütevelli heyeti üyeliğine atanan Okan Erdemsiz yaşanan tartışmaların ardından atandığı göreve başlamadan istifa ettiğini açıkladı.

Erdemsiz'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama :“Geride kalmış talihsiz bir olayı öne çıkararak şahsımı, ailemi, Sayın Genel başkanımı, partimi ve yol arkadaşlarımı tartışma ve rencide etme girişimlerini üzülerek görmekteyim. Bana sahip çıkan, yanımda olan, başta Ailem, Sayın Genel Başkanım ve yol arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunar, LAÜ mütevelli heyeti üyeliğimden istifa ettiğimi ve bu görevden affımı istediğimi kamuoyuna saygılarımla duyururum”