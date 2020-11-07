Erdoğan: Ayın 15'inde Kapalı Maraş'ta Bahçeli ile piknik yapacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Kasım'da MHP Lideri Devlet Bahçeli ile KKTC'yi ziyaret edeceklerini ve burada bir piknik organizasyonu düzenleyeceklerini duyurdu.
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AK Parti Kahramanmaraş İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'indeki seçimlerle ilgili de değerlendirmelerde bulundu.
"KAPALI MARAŞ'TA PİKNİK YAPACAĞIZ"
"Bu seçim neticesinde Türkiye'yi seven bir kardeşimiz cumhurbaşkanı oldu" diyen Erdoğan "İnşallah Kıbrıs'ta yeni bir süreç başlıyor. Ayın 15'inde biz Cumhur İttifakı olarak Bahçeli ile birlikte Kuzey Kıbrıs'ta olacağız. Orada törenlere katılacağız ve sonra da Kapalı Maraş'ta bir piknik yapacağız" şeklinde konuştu.
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