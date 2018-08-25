Erdoğan: İç ve Dış Saldırılara rağmen Malazgirt Ruhuyla Ayaktayız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferinin 947. yıldönümü kapsamında bir mesaj yayınladı.

Erdoğan ABD ile yaşanan Papaz Brunson krizi ve dövizdeki dalgalanmalara gönderme yapan Erdoğan, "İç ve dış saldırılara rağmen Malazgirt ruhu ile ayaktayız. Türk ekonomisine saldırıları göğüslerken en büyük güvencemiz, milletimizin bağımsızlığına, vatanına, geleceğine sahip çıkma kararlılığıdır." ifadelerini kullandı.

"MİLLETİMİZİN BU TOPRAKLARDA TUTUNMASI MALAZGİRT RUHU SAYESİNDEDİR"

Erdoğan'ın, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesaj şu şekilde: "Ülkemizin şanlı tarihinde yeni bir dönemin kapılarını açan, milletimize yeni bir vatan, yeni bir istikbal kazandıran Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümünü büyük bir gururla idrak ediyoruz. Malazgirt Zaferi'yle 1071'de Anadolu'yu ebedi yurdumuz yapan kahraman ecdadımız, adalet, merhamet ve barışın timsali olmuş bir medeniyetin temellerini atmıştır. Dünyanın en güçlü devletlerine karşı destansı bir direnişin meyvesi olan son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti de Malazgirt'le birlikte atılan o sağlam temeller üzerine kurulmuştur. İçeriden ve dışarıdan gelen onca saldırıya rağmen milletimizin neredeyse bin yıldır bu topraklarda tutunması da Malazgirt ruhu sayesindedir. Sultan Alparslan'ın 'Şehit olursam üzerimdeki bu beyaz elbisem kefenim olsun, zaferi kazanırsak istikbal bizimdir' sözleriyle sembolleşen bu ruh, 15 Temmuz gecesi hepimizin şahit olduğu üzere, halen dimdik ayaktadır.

"SALDIRILARI GÖĞÜSLERKEN GÜVENCEMİZ MİLLETİMİZİN AZMİDİR"

Bugün de Türk ekonomisine yönelik saldırıları göğüslerken en büyük güvencemiz, milletimizin her bir ferdinin bağımsızlığına, vatanına, geleceğine sahip çıkma hususundaki azim ve kararlığıdır. Malazgirt Zaferi'nin kazanılmasını sağlayan, bugün de farklılıklarımıza rağmen birliğimizi korumamızı mümkün kılan bu ruh ayakta oldukça, ülkemizi 2023 hedeflerine, 2053 ve 2071 vizyonuna ulaşmaktan hiç kimse alıkoyamayacaktır. Bu düşüncelerle Malazgirt Zaferi'nin yıldönümünde, büyük komutan Sultan Alparslan'ı ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor; tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."