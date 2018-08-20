Erdoğan'dan Döviz Açıklaması: Ezana ve Bayrağa Saldırıdan Farkı Yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban bayramı nedeniyle görüntülü mesaj yayınladı.
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CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan, "Ekonomimize yönelik saldırının doğrudan ezanımızı ve bayrağımıza yönelik saldırıdan hiçbir farkı yoktur. Amaç aynıdır. Amaç Türkiye'yi ve Türk milletini dize getirmek, esir almaktır" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban bayramı nedeniyle görüntülü mesaj yayınladı.
Mesajına tüm islam aleminin Kurban bayramını kutlayarak başlayan Erdoğan,"Ekonomimize yönelik saldırının doğrudan ezanımızı ve bayrağımıza yönelik saldırıdan hiçbir farkı yoktur amaç aynıdır. Amaç Türkiye'yi ve Türk milletini dize getirmek, esir almaktır" diye konuştu.
"Türkiye'yi döviz kuruyla pes ettireceklerini sananlar yanıldıklarını yakında görecektir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, birlik vurgusu yaptı.
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