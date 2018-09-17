Erdoğan;"KKTC'de asker sayımızı azaltmayacağız, artıracağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’dan dönüşte uçakta aralarında İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar’ın da bulunduğu gazetecilerin sorularını cevapladı.

TSK'nın KKTC'de kalıcı ve kapsamlı bir deniz üssü kurmak istediğine yönelik iddiaları yanıtlayan Erdoğan KKTC'de üs problemi yaşanmadığını belirterek "Bizim KKTC'de üs diye bir sorunumuz yok. Niye? Orası bize çok yakın mesafede. İhtiyaç duyacak olursak üs de kurabiliriz. Yok efendim neymiş, asker sayımızı azaltmalıymışız! Kusura bakmasınlar, biz orada asker sayımızı azaltmayacağız. Artıracağız, azaltmayacağız" seklinde konuştu.