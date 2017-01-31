'Erdoğan'la Üç Yıl İçerisinde Beş Altı Kez...'

Erdoğan’ın kendisine üç yıldır mesajlar attığını ve birliktelik teklifinde bulunduğunu açıklayarak magazin gündemine gelen Esra Sönmezer, katıldığı Duymayan Kalmasın programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Esra Sönmezer’in o açıklamalarının satır başları:

'Mustafa Erdoğan’la çay içmeye gittik ama ben elektrik alamadım. Kendisi beni Facebook’tan ekledi. Kendisiyle yemek yiyip görüştük ancak bir elektrik almadım ve mesafe koydum, Mustafa Bey daha sonra yine mesajlar üzerinden birlikte olmayı yemek yemeyi teklif etti. ‘Hayatımda erkek arkadaş istemiyorum’ dedim Mustafa Erdoğan bana ‘Sevgili olalım’ dedi. Ama onun istediği gibi bir sevgililik durumu yaşanmadı. 2017 yılına birlikte girmek istedi, attığı mesajlarla bu konuda çok ısrar etti.'

GÜLBEN ERGEN’İ UYARMAK İSTEDİM

Esra Sönmezer, program sunucularının ‘Bu açıklamayı neden yaptın?’ sorusuna karşılık olarak, ‘Hemcinsimi korumak amaçlı böyle bir şey yaptım. Gülben Ergen’in böyle mesajlaşmalar içinde olan biriyle yeniden bir araya gelmesi düşüncesi beni rahatsız etti’ şeklinde konuştu.

'ÜÇ YIL İÇİNDE BEŞ ALTI KEZ...'

Erdoğan’ın kendisine ‘Pembişim’ diye hitap ettiğini söyleyen Sönmezer, 'üç yıl içinde beş altı kez görüşmüşüzdür ancak bunların hiçbiri başbaşa görüşmeler olmadı' açıklamasını yaptı.

'AÇIKLAMALARDAN SONRA YİNE MESAJ ATTI'

Mustafa Erdoğan’ın çok ısrarcı olduğunu da söyleyen Esra Sönmezer, yaptığı açıklamalardan sonra Mustafa Erdoğan’ın kendisine mesaj attığını ve ‘Ne yaptın öyle’ dediğini belirtti.