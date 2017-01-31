Hafta içi her gün Star Tv ekranlarında yayınlanan “Zuhal Topal’la” programında Hanife ve Serkan’ın birlikte gittikleri ilk konserin görüntüleri heyecanla beklendi.

Sevilen sanatçı Yaşar’ın konserine giden çiftin, romantik anları izlendikten sonra Serkan; “Hanife’nin, eğlenceli yönünü bilmiyordum. Konser sayesinde bu yönünü gördüm” dedi. Hanife’nin konser sonrası ağladığını öğrenen Zuhal Topal, Hanife’ye neden ağladığını sorunca Hanife; “Serkan’ın, bir anı bir anını tutmuyor. Bir taraftan çok ilgili, diğer taraftan çok soğuk” dedi. Serkan da; “Hanife’ye aşık olur mu, olmaz mı diye üzerimde baskı var. Şu anda Hanife’ye, aşık değilim. Zamana ihtiyacım var” dedi. Bu arada Hanife, Serkan’a onun için özel yaptırdığı başında S ve H harfleri olan tesbih hediye etti. Serkan’ın, aldığı hediye karşısında dahi tepki vermemesine sinirlenen Hanife; “Bu durumdan, verdiğim değerin karşılığını görememekten sıkıldım.” dedi.

kilinin, önümüzdeki günlerde neler yaşayacağı merakla bekleniyor.