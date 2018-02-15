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Erhürman: Ayrımcılık Yapmayacağız

Erhürman: Ayrımcılık Yapmayacağız

"söz veririz"

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman başkanlığında kurulan 4’lü koalisyon hükümeti için Cumhuriyet Meclisi’nde güven oylaması yapıldı.

Koalisyon hükümetine, Cumhuriyet Meclisi’nden  27 kabul, 22  red oyu, çıktı.

Güven oyunun alınmasından ardından Başbakan Tufan Erhürman Twitter hesabından açıklama yaparak söz verdi ; “Hükümetimiz bugün güvenoyu aldı. Öncelikle Meclis’e teşekkür eder, bugünden itibaren, hiçbir ayrım gözetmeksizin halkımızın tüm kesimlerine hizmet için canla başla çalışacağımıza söz veririz…” dedi.

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