Hükümet güvenoyu aldı. Cumhuriyetçi Türk Partisi-Halkın Partisi-Toplumcu Demokrasi Partisi-Demokrat Parti Koalisyon Hükümeti, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda oyçokluğuyla güvenoyu aldı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, saat 11.00’de, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında Bakanlar Kurulu İçin Güven Oylaması gündemiyle toplandı.Ardından yapılan açık oylamada hükümete, 27 kabul, 22 ret oyu verildi.1 kişi ise oylamaya katılmadı.

Teşekkür konuşması yapan Başbakan Tufan Erhürman, hükümetin bundan sonraki sürece yönelik çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Erhürman, Hükümetin önündeki en büyük hedefin bütçeyi geçirmek olduğunu belirterek bütçenin muhalefetin de desteğiyle geçirileceğine inandığını söyledi.

Ülkede çok sayıda yapılacak iş bulunduğunu belirten Erhürman, Hükümetin programı çerçevesinde muhalefetin eleştirilerini de dikkate alarak çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.

Erhürman, Meclis’in saygınlığına uygun şekilde çalışmalarını sürdüreceklerini de belirtti.