Erhürman: Bilinsin ki ne derse desin, Tatar’ı bu saatten sonra kendi haline bırakıyorum!''

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı tarafından kendisine yönelik yapılan açıklamalara sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

Tufan Erhürmanın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

'' “Darbeci”, “yalancı”, “çokbilmiş”, “psikolojide takıntı olarak tanımlanan bir ruh haline sahip”… Bunlar Tatar’ın (bana “sayın” diye hitap etmekten vazgeçtiğine göre benim de kendisine o şekilde hitap etmeme gerek kalmadı) iki gün içinde, resmi açıklamalar aracılığıyla bana yönelttiği ithamlar! Bu arada “Tercüman Gazetesi”ne verdiği röportajlarda da “iflah olmaz Rum sevdalısı” ve “edepsiz” diyor!

Bunu, kendine “hakaret edildiği” gerekçesiyle davalar açan Tatar yapıyor! Memleket de, mutfaklar da yanarken, benim bu seviyeyi, bu üslubu daha fazla muhatap almam, bunlarla uğraşmam mümkün değil! Bilinsin ki ne derse desin, Tatar’ı bu saatten sonra kendi haline bırakıyorum!''