Orman hepimizin, sahip çıkacak iş ve güç birliği lazım

Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu BRT‘ye yaptığı açıklama da, bugünkü yangının bölgedeki trafoda başladığını ilk iki yangını söndürdüklerini ancak üçüncünün, iş makinelerinin giremediği bölgeye yayıldığını söyledi.

Yangının verdiği hasarı telafi etmenin en büyük borçları olduğunu kaydeden Karzaoğlu, “Yanan sahayı şubat marta kadar ağaçlandıracağız. Tüm halkımıza geçmiş olsun” dedi.

Karzaoğlu, Orman Dairesi’nin iş birliğine hazır olduğunu kaydederek “Orman hepimizindir herkes sahip çıkacak iş birliği güç birliği lazım. Biz üzerimize düşeni imkanlar dahilinde yapıyoruz” diye konuştu.

BRT