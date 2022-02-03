Erhürman: Her görüşü dinleyeceğiz ama duruşumuzdan da vazgeçmeyeceğiz

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından yeni hükümet oluşumuyla ilgili açıklama yaptı.

Erhürman, “Yeni hükümet meselesi konusunda yine pek çok kişinin CTP ile ilgili olarak yorum yaptığı, hatta zaman zaman çizgiyi aşıp CTP’ye akıl verdiği bir dönem. ‘Stratejik olarak iktidarda olmayı istememe’den, ‘elini taşın altına koymama’ya kadar bir sürü iddia…” ifadelerini kullandı.

CTP’nin siyasi nezaketi önemsediğine işaret eden Erhürman, “İlkeler üzerinden konuşur ki partimizin ilkeleri seçim süreci boyunca, bir kez daha, defalarca halkımızla paylaşılmıştır, koalisyonlarda istikrarın ancak ilkeler üzerinden bir araya gelen, uyumlu çalışabilecek olan ve birbirinde güven uyandıran ortaklar tarafından sağlanabileceğini bilir ve kararlarını yetkili organlarında alır” dedi.

Erhürman, “elbette her görüşü dinleyeceğiz, okuyacağız, görüşmeler yapacağız ama yukarıda sıraladığım, 51 yıllık deneyimimizden, bu ülkeye ve halka dair vizyonumuzdan ve partimizin ortak aklından süzülen noktalardaki duruşumuzdan da vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.