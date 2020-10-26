Erhürman: “Karşımızda sorumluluk sahibi olmayan birileri var”

Erhürman, “Çok ilginç günlerden geçtik, geçiyoruz. İlginçlik, enteresanlık bitmedi. Aynı enteresanlıkla yolumuza devam ediyoruz” dedi. Erhürman, HP hükümetten çekildikten sonra Başbakan’ın, Cumhurbaşkanına istifasını sunması gerektiğini, bunu yapmadığını söyledi. Bunu seçim öncesinde de sonrasında da dile getirdiklerini belirten Erhürman, “Bu hamle, devlet makamlarında boşluk yaratmayacaktı. Neden korktuklarını hala anlamış değilim. Ben yaparım olur zihniyetiniz var ama bu memleket sizden ibaret değil…” şeklinde konuştu.

Erhürman, salı günü, mecliste bir toplantı yaptıklarını, bu toplantıda Ersin Tatar’a “Hukuku zorlamayın, Cumhurbaşkanlığına gitmeden bir bakana, etik ilke gereği Başbakan Yardımcısına vekaleti bırakın, aksi takdirde Bakanlar Kurulu yok hükmünde olacak” dediğini de aktardı. İnatla bunun da yapılmadığını belirten Erhürman, “Sonrasında tuhaf tuhaf açıklamalar geldi.

Cumhurbaşkanı Bakanlar Kuruluna başkanlık edecek dendi, Cumhurbaşkanının bakanlar kuruluna başkanlık etmesi başka bir şeydir, bakanlar kurulunun kendinin başkanı olması başka bir şeydir. Bakanlar Kurulunun başkanı olmaksızın bakanlar kurulu zaten ortada yoktur ki Cumhurbaşkanı gelip buraya başkanlık etsin… Bu işler maskaralığa dönüştü. Devlet ciddiyetine uyulmuyor. Ana muhalefet sorumluluktan perişan oldu, karşımızda sorumluluğun s’sinden haberi olmayan birileri var. Artık yetti” dedi. UBP kurultayına işaret eden Erhürman, kurultay bitmezse, ikinci tura kalırsa ve bu iki hafta bakanlar kurulu kararı gerekirse ne yapılacağını sordu, pandeminin devam ettiğini, yerel vakaların arttığını, ekonominin kötüye gittiğini söyledi. Erhürman, “Bu ortamda, Bakanlar Kurulu toplantı yapıp, karar alamaz… eğer bunu yaparsanız bilin ki tavrımız değişecek… Sabrımızı tükettiniz. Bizden günah gitti” dedi. TC kökenli seçmenlerin kutuplaştırılması konusunda rahatsızlık duyduğunu, bunun karşısında olduğunu belirten Erhürman, “Seçime ramak kala Maraş’ın ziyarete açılması, Futbol Federasyonunun haberi dahi olmaksızın kulüplere malzeme dağıtılması, 10 bin kişiye 2 bin TL yardım yapılması, ki biz ilk günden beri bu yardım yapılsın diyoruz… ama seçime bir gün kala, gözümüze soka soka… cari bütçe açığı için imzalanan protokol varken, 117 milyon zaten doğallığında gelmesi gerekirken seçime ramak kala hepsi oluyorsa…

Geçmişte de oldu demek…Hata hatayı hiçbir şekilde meşrulaştırmaz. Kötü emsaller varsa bunlar emsal olmaz. Kimse kötü emsalleri meşrulaştıramaz. Bu açıktır. Açık olanı konuşalım”şeklinde konuştu. Ersin Tatar’ın “iki devlet” açıklamasını eleştiren Erhürman, “Bunun, mülkiyet, toprak, iki bölgelilik konusuna yansımalarıyla ilgili ne konuştunuz, ne çalıştınız da bunları söylüyorsunuz” diye sordu. Erhürman, “Yüzde 52 bütün halkı mı temsil ediyor, bu şekilde mi kucaklayıcı olacaksınız? Seçim bittiği günden itibaren gene bölme, parçalama. Bu halkı bölerek yönetmenize izin vermeyeceğiz”