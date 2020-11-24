Erhürman: Kurulacak olan hükümet erken seçim hükümeti olur

CTP Parti Meclisi, hükümet kurma çalışmalarında izlenecek yol haritasını belirlemek için toplandı. CTP PM, hükümet kurma calışmaları konusunda Genel Başkan Erhürman’a yetki verdi. Erhürman yarın ilk görüşmeyi 12.00’de UBP ile yapacak. Erhürman yarın toplam 3, Çarşamba günü de 2 parti ile görüşerek ilk turu tamamlayacak.

Toplantı sonrası yaptığı açıklamada masaya bakanlık pazarlığıyla gitmeyeceklerini vurgulayan Erhürman, “Daha çok ilkeler üzerinde ve ne kadar süre içinde seçime gidilebileceği konusunu ilk turda görüşeceğiz” dedi. Hükümeti kim kurarsa kursun erken seçim hükümeti kurmak durumunda kalınacağını söyleyen Erhürman “Hükümeti kurduktan sonra 6 ay içinde ara seçime gidilmesi gerekiyor. Ara seçiminin yapılmamasının yolu 1 yıl içinde yani Haziran’dan sonra seçim yapılmasıdır. Pandeminin kış aylarında daha tehlikeli boyutlara ulaşma riskiyle beraber ekonomik olarak güç şartlar altındayız.

Tüm bunlarla mücadele edecek hükümetin Haziran’daki seçime odaklanması bizim için çok doğru gözükmüyor. Siyasi partilerle bunları da ele alacağız. Kırmızı çizgi ve önyargımız yok ama masaya bir takım ilkelerle gideceğiz.” dedi.

BRTK