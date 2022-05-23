Erhürman: Maddelerin büyük bölümünün ekonomik kalkınmayla ilgisi yok

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, katıldığı bir programda Türkiye ile imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği protokolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Protokolde yer alan maddelerin büyük bölümünün ekonomik kalkınmayla hiçbir ilgisinin olmadığını iddia eden Erhürman, bu protokolün çok büyük bir bölümünün ‘ekonomik ve mali iş birliği anlaşması’ olmadığını belirtti.

Erhürman, “Bu, KKTC’nin idari yapısının yeniden tanzim edilmesiyle, KKTC Anayasası’nda var olan temel hak ve özgürlüklerin, kimilerinin kullanılamaz hale getirilmesi, kimilerinin daraltılmasıyla ilgili olan bir protokol” diye konuştu.

Kıbrıs Türk halkının iradesine sahip çıkılacağını kaydeden Erhürman, “ “Şimdi hep birlikte mücadele etme zamanıdır” dedi.

Erhürman, CTP olarak toplumun tüm paydaşlarıyla istişare trafiği başlattıklarını da açıkladı.

Protokolün kalkınma konusunda öngörülen ilkeler çerçevesinde imzalanması gerektiğini de kaydeden Erhürman, protokollerin açık vea nlaşılır olması gerektiğini belirtti.