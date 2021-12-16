Erhürman: Madem ki her şey döviz üzerinden, o zaman gelirlerimizin de bunlar üzerinden olması lazım

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, her şey döviz üzerinden olduğu için gelirlerin de döviz üzerinden olması gerekeceğini söyledi.

CTP lideri Tufan Erhürman parti yetkililerinden oluşan bir heyetle Cengiz Topel Hastanesi, Lefke’de bazı iş yerlerini ve Doğancı Köyü’nü ziyaret etti.

Ziyaret esnasında yaptığı açıklamada, “Biz yurttaşın alım gücünü korumayı hedefliyoruz. Gerekirse maliye girer yükün altına ama yurttaşımızı sokmayız.” dedi.

Erhürman, son 3 senede yaşananların gelecek 5 yıl daha devam etmesi halinde memleketin yaşanmaz bir duruma geleceğini de ileri sürdü. Memleketin her gün biraz daha geriye gittiğini savunan Erhürman, “Memleket savaş alanına döndü hala daha birileri ‘ben iktidara geliyorum’ diyor. Bu halk eziyet çekmekten zevk almıyor” dedi.

Ülkede döviz krizinin ilk defa yaşanmadığını, CTP’nin hükümette olduğu 2018’de de yüzde 29 enflasyon yaşandığını, sterlinin TL karşısındaki değer kazancının da yüzde 32’yi bulduğunu anımsatan Erhürman, söz konusu dönemde Türkiye’den de ciddi anlamda para gelmediğini ancak kamu çalışanına, özel sektör emeklisine ve sosyal yardım alanlara yüzde 34 hayat pahalılığı verdiklerini, 15 ay içerisinde asgari ücrete yaptıkları zammın da yüzde 45’i bulduğunu vurguladı.

UBP’nin ise 2021’de hayat pahalılığını dondurmaya çalıştığını ancak buna izin verilmediğini anımsatan Erhürman, Hükümetin Türkiye ile imzaladığı son protokolde 3 milyar 250 milyon TL’lik ödeme öngörüldüğünü ancak bugün itibarıyla Türkiye’den 950 milyon TL geldiğini ileri sürdü.

Erhürman, Türkiye’nin ilaç eksikliğinden dolayı ihracat yasağı koyduğunu, KKTC’nin de o yasak içine koyulduğunu, bugün ecza depolarında ilaç sıkıntısı yaşandığını da savundu.