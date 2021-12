Tesadüfen girdiği dükkandan 30 dolara satın aldığı tablo hayatını değiştirdi! Artık 50 milyon doların sahibi

İngiltere'de yaşayan 55 yaşındaki Clifford Schorer isimli vatandaş, yakın arkadaşı Amy Meyers'in doğum günü partisine gitmek için yola çıktı. Ancak Clifford Schorer hediyesini unutmuştu ve rastgele bir dükkana girdi. Bu sırada dükkandan bir şiir kitabı ve 30 dolara tablo satın aldı. Ancak bu tablo, ünlü Alman ressam Albrecht Dürer'e aitti ve tablonun değeri tam 50 milyon dolardı.

İngiltere'de ikamet eden Clifford Schorer isimli adamın başına gelenler büyük şaşkınlığa neden oldu. Schorer, Yale İngiliz Sanat Merkezi direktörü Amy Meyers'in emeklilik partisine katılmak için evden çıktı ancak partiye geç kalmıştı. Bu nedenle açık bir dükkan aradı.

ŞİİR KİTABI ALMAYA KARAR VERDİ

Schorer, hemen çevrede ilk bulduğu sanat dükkanına girerek bir şiir kitabı satın aldı. Ancak Schorer satıcının ısrarları üzerine bir çizimi daha gördü ve beğendiği çizimi 30 dolar karşılığında satın aldı.

DURUMU ARKADAŞI FARK ETTİ

Elindeki çizimi alarak doğum günü partisine giden Schorer, daha sonra eve gitti. Ancak arkadaşının tabloyu görmesinden sonra her şey değişti. Çünkü arkadaşı, tablonun ünlü Alman ressam Albrecht Dürer'e ait olan "The Virgin and Child with a Flower on a Grassy Bank" adlı çalışma olduğunu söyledi.

TAM 50 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE

Schorer, bu haberi aldıktan sonra havalara uçtu. Çünkü tam 500 yıllık olan tablonun, maddi olarak değeri paha biçilemezdi. Tablonun güncel piyasa değerinin 50 milyon dolar üzerinde olduğunu öğrenen Schorer, büyük bir sevinç yaşadı.

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin