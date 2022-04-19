Erhürman: Sn. Tatar ikisini de kabul etmem derse ne olacak peki?

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman hükümetin istifasını sunmasını ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Erhürman'ın açıklaması şöyle:

''Sn. Sucuoğlu ile Sn. Tatar'ın demokrasi literatürüne son katkısı: Şartlı istifa! "Ya Sn. Atun'un görevden alınmasına 'izin ver' ya da hükumetin istifasını kabul et".

İş buraya kadar geldiyse, Sn. Tatar ikisini de kabul etmem derse ne olacak peki?! Demokraside böyle bir şey yok tabii de anlaşılan bu arkadaşlar için her şey mümkün! Ya sabır!''