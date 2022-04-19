Solyalı UBP’nin yönettiği hükümetlerde istikrar olmadığını savundu.

CTP Milletvekili Ürün Solyalı da, “protokolde vizyon” konulu konuşmasında, Başbakan ve Maliye Bakanı’nın salonda olmamasını eleştirerek, ülkede, son dönemlerde, UBP’nin yönettiği hükümetlerde istikrar olmadığını savundu.

Solyalı, UBP’lilerin iç hesaplaşmalarının topluma zarar verdiğini savunarak, protokolün kendileriyle paylaşılmamasını da eleştirdi. Protokolün KKTC’nin yaşadığı sıkıntıları çözmeyeceğini, ortaya vizyon konamadığını ifade eden Solyalı, protokolün içeriğine yönelik sorular sordu, hükümetin bu konuda topluma açıklama yapması gerektiğine işaret etti.

Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan mali anlaşmanın sistem üzerine değil, içinde oldukları dönemi atlatmak için imzalandığını, sorunlara çare olmayacağını savunan Solyalı, hükümetin ayrıca AB ile ekonominin gelişmesi için görüşmeler yapıp yapmadığını sordu.

BRT