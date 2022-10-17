Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul bugün toplandı.

Toplantının Genel Kurul’a sunuşlar bölümünde Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Gençlik Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitimi Yasa Tasarısı, Organize Sanayi bölgeleri yasa tasarısı, Seçim ve Halkoylaması (Geçici Kurallar) Yasa tasarısı, Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmelerine ilişkin teskereleri elealınarakonaylandı…

Genel Kurul’da daha sonra Sayıştay Komitesi Başkanlığına CTP Gazimağusa Milletvekili Teberrüken Uluçay, başkan vekilliğine ise UBP İskele Milletvekili Emrah Yeşilırmak’ın oy birliği ile seçildiği bilgiye sunuldu.

Genel Kurul’da daha sonra içtüzüğün 62’nci maddesi uyarınca CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman son siyasi gelişmeler ile ilgili güncel konuşma yaptı.

Konuşmasında Vakıflar Bankası ile Kooperatif Merkez Bankasının Turizm Bakanlığı ile ilişkilendirilmesinin nedenlerini soran Erhürman, kamuoyunda yerel seçimler öncesi partiler arasında pazarlık yapıldığı yönünde bir algı olduğunu söyledi.

Hükümetin her toplantıda kamuda reform yapılacağını söylediğini kaydeden Erhürman, “reformdan bahsediyorsanız gelin bu bankaları özerkleştirelim, siyasetten arındıralım” dedi.

Meclis başkanlığının kendini başbakanlık olarak gördüğünü öne süren Erhürman, Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin, Dışişleri Bakanı veya Başbakanmış gibi davranarak Avrupa Parlamentosu başkanına mektup yazdığını, kendilerinin ise bunu şans eseri öğrendiklerini söyledi.

Erhürman, ülke tarihinde ilk kez Meclis Başkanına karşı eylem yapılacağı uyarısında bulundu.

Elektrik kurumuna akaryakıt alımı konusunda da konuşan Erhürman, hükümetin konuyla ilgili açıklama yapmasını talep etti.

Haberimiz yayına hazırlandığı sırada, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile konuşmasına yanıt veren Meclis Başkanı Zorlu Töre arasında çıkan tartışma nedeniyle Genel Kurul birleşimine ara verildi.

BRT