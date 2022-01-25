Erhürman:CTP olarak görüşümüz, Sucuoğlu’na biran önce hükümeti kurma görevinin verilmesi ve hükümetin kurulmasıdır

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nde Meclis’e girmeye hak kazanan partilerin temsilcileriyle ayrı ayrı bir araya geldi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.

Erhürman, görüşme sonrası yaptığı açıklamada ” llllCumhurbaşkanı Tatar ile hükümeti kurma çalışmaları konusunda genel bir görüş alışverisinde bulunduk. CTP olarak görüşümüz seçimlerden birinci parti çıkmış olan UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’na görevin bir an önce verilmesidir. Ülke çok ciddi bir krizin içerisindedir. Dolayısıyla hükümet kurma çalışmalarını hızlı bir şerkilde tamamlamak gerekir diye düşünüyorum.. Başsavcılıktan alınan görüş doğrultusunda Cumhurbaşkanı görevlendirmeyi yapacak. CTP olarak bizim görüşümüz Sucuoğlu’na hükümeti kurma görevinin verilmesidir. Partilere bir ziyaret gerçekleştiriecektir. Hükümet ihtimallerin nerelerde olduğu net görünüyoır. Bizim görüşümüz bu sürecin hızlı bir şekilde tamamlanıp parlamentonun da hükümetin de çalışmaya başlaması gerektiğidir ” dedi

BRTK