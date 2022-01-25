Ataoğlu:Sorumluluğumuzun bilinci içerisinde hareket edeceğiz

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nde Meclis’e girmeye hak kazanan partilerin temsilcileriyle ayrı ayrı bir araya geldi.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.

Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, “seçim sonrası çok gecikme olmadan hem seçim sonuçlarını değerlendirme şansını ve seçim sonuçlarını değerlendirirken Seçim ve Halk Oylaması Yasası ile ilgili de önümüzdeki süreçte çalışma yapılması gerektiğini de konuştuk ve önümüzdeki süreçte bu süreçte yapmış olduğumuz manifestomuzda yer alanların hayata geçmesi ile ilgili ülke insanının beklentisine hızlı bir şekilde cevap verilmesiyle ilgili kısa sürede bu hükümetin oluşması ve insanımıza ülkemizdeki sıkıntıların giderilmesi ile ilgili nelerin nasıl şekilde olacağını da yorumladık. . Bizlere düşen sorumluluk hızlı bir şekilde ülkemizin beklenti içerisinde olan sıkıntıların giderilmesine yönelik çalışmalar yapmaktır DP olarak sorumnluluktan hiçbir zaman kaçmadık. Önümüzdeki süreçte bize herhangi bir görev düşerse yine sorumluluğumuzun bilinci içerisinde hareket edeceğimizi de ifade etmek isterim” dedi.

BRTK