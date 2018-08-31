Hatice sosyal medyada ifşa etti!

Soma'da yardım amaçlı düzenlenen Karaelmas Gençlik Festivali'nde sahne almak için hazırlık yapan şarkıcı Hatice, konserin organizatörleri tarafından dolandırıldığını sosyal medya üzerinden takipçilerine duyurdu.

Bugün düzenlenecek olan Soma Karaelmas Gençlik Festivali kapsamında İDO Tatlıses, Kutsi, Tuğba Yurt, Elif Kaya, Hatice gibi sanatçıların sahne alacağı organizasyonla alakalı farklı iddialar ortaya atıldı. Konserde sahne alacak olan Hatice, sosyal medya üzerinden konser ücretini alamadığını ve bu yüzden sahneye çıkmayacağını duyurdu. Hatice instagram hesabı üzerinden organizasyon sahiplerinin, gerekli indirimi yapmasına rağmen ödeme için bir adım atmadıklarını söyledi.

"SAHTEKARLIĞIN OLDUĞU ORGANİZASYONUN İÇİNDE BULUNMAYACAĞIM"