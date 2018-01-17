COCO
Coco
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Yapımı :2017 - ABD
Tür :Animasyon , Aile , Macera
Süre:109 Dak.
Yönetmen :Lee Unkrich, Adrian Molina
Oyuncular : -
Seslendirenler :Gael García Bernal, Benjamin Bratt, Cheech Marin, Alanna Ubach, Edward James Olmos
Senaryo :Lee Unkrich, Adrian Molina, Matthew Aldrich
Yapımcı : -
Coco Film Konusu
12 yaşındaki Miguel, hayranı olduğu müzisyen Ernesto de la Cruz gibi olabilmenin hayalleriyle yaşamaktadır. Ancak ailesinin müzikle ilgilenmesine yönelik anlaşılmaz bir yasağı vardır. Tuhaf olaylar sonucunda kendini Ölüler Diyarı'nda bulan Miguel, burada ailesinin mazisiyle ilgili gizli kalmış şeyleri öğrenecek, bir yandan da müzikteki yeteneğini ispatlamaya çalışacaktır.
Etiketler : COCO
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