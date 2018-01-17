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COCO

COCO

Coco

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Yapımı :2017 - ABD

Tür :Animasyon ,  Aile ,  Macera

Süre:109 Dak.

Yönetmen :Lee Unkrich,  Adrian Molina

Oyuncular : -

Seslendirenler :Gael García Bernal,  Benjamin Bratt,  Cheech Marin,  Alanna Ubach,  Edward James Olmos

Senaryo :Lee Unkrich,  Adrian Molina,  Matthew Aldrich

Yapımcı : -

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Coco Film Konusu

12 yaşındaki Miguel, hayranı olduğu müzisyen Ernesto de la Cruz gibi olabilmenin hayalleriyle yaşamaktadır. Ancak ailesinin müzikle ilgilenmesine yönelik anlaşılmaz bir yasağı vardır. Tuhaf olaylar sonucunda kendini Ölüler Diyarı'nda bulan Miguel, burada ailesinin mazisiyle ilgili gizli kalmış şeyleri öğrenecek, bir yandan da müzikteki yeteneğini ispatlamaya çalışacaktır.

 

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